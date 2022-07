Will Smith rompe il silenzio dopo lo schiaffo a Chris Rock: "Io pentito"

Will Smith ha rotto il silenzio ed è uscito allo scoperto per la prima volta dopo l'ostracismo a cui e' stato condannato dall'Academy per lo schiaffo in diretta a Chris Rock, L'attore si è detto "Profondamente pentito" e "pieno di rimorsi" per il suo comportamento durante la notte degli Oscar, ed è tornato a definire "inaccettabile" il suo comportamento. "Ho cercato di contattare Chris, ma lui non e' pronto a parlare con me", ha detto Will in un video condiviso sui suoi social.

Il videmessaggio di Will Smith Poi ha proseguito rivelando riferendosi a Rock: "Non e' pronto. Quando lo sarà, si fara' vivo lui". Nel suo videomessaggio Smith appare profondamente addolorato e rammaricato: "Non c'e' parte di me che pensa che quella fosse la cosa giusta". In riferimento alla battuta infelice fatta dal comico sulla testa rasata di sua moglie di Smith, Jada Pinkett, che soffre di alopecia, l'attore ha poi aggiunto: "Non ho pensato, in quel momento, a tutte le persone a cui stavo facendo del male. Cosi' ora mi voglio scusare con la madre di Chris e con la sua famiglia, soprattutto il fratello Tony. Avevamo una bella relazione e questo e' probabilmente irreparabile".

Le parole per Jade Dunque non sembra essere stato il gesto della moglie Jada alla battuta di Rock ad aver irritato Smith: "Voglio scusarmi con te e con i figli per tutta l'attenzione che vi ho attirato addosso". Dopo l'accaduto sul palco della notte degli Oscar, la carriera del divo americano è andata in caduta libera. L'Academy lo ha punito vientando la sua presenza per i prossimi dieci anni a tutti gli eventi ogranizzati, dopo aver lui stesso presentato le dimissioni.