Margot Robbie e il sesso sul set con DiCaprio: cosa è stata costretta a fare

In un'intervista concessa al New York Times Margot Robbie ha ricordato la sua prima scena di sesso sul set. Correva l'anno 2013 e l'attrice australiana, dopo una lunga gavetta, si è trovata a lavorare col divo di Hollywood Leonardo DiCaprio. Insieme hanno girato The Wolf of Wall Street, una delle pellicole più viste di quell'anno. "Prima del ciak ho bevuto tre bicchieri di tequila. L'alcol mi ha calmato, mi ha dato più fiducia e le mani hanno smesso di tremare. Mi sono tolta i vestiti e ho girato la scena senza problemi", ha ricordato Margot, che dopo quel film è diventata una delle interpreti più amate e apprezzate del grande schermo.