Sophia Codegoni è la nuova 'Bonas' di Avanti un altro

I dettagli

Scelta direttamente dalla produttrice del format, nonché opinionista del Grande Fratello Vip. Nel dare qualche dettaglio in più, la nuova Bonas ha rivelato di aver fatto il casting con il team della moglie di Bonolis. Il nuovo impegno tv, porterà Sohie a cambiare città. La modella si trasferirà a Roma, dove andrà a vivere con il suo compagno Alessandro Bascaiano: "In questo momento dobbiamo cercare una casa più grande perché lui aveva una dimora da single. Una casa nuova da arredare insieme, che mi auguro poi possa diventare la nostra casa, dove costruire e far crescere la nostra famiglia". Dopo il Gf Vip e Uomin ie Donne, quindi un nuovo importante tassello nella carriera di Sophie Codegoni.