Johnny Depp, l'accusa dell'ex Ellen: "Violento, mi ha drogata per fare sesso"

Alcuni documenti del processo tra Johnny Depp e Amber Heard che prima erano secretati sono stati resi noti dalla stampa americana. A quanto pare in difesa dell'attrice avrebbe testimoniato anche Ellen Barkin, ex fidanzata di Depp negli anni Novanta. La donna non ha esitato a definire il collega un "uomo geloso e possessivo, che controlla tutto, che vuole sapere dove vai e con chi vai. Una volta ha notato che avevo un graffio sulla schiena e mi ha accusato di infedeltà".