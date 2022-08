Christian Bale ha assunto un assistente per annusare le sue ascelle

Svelato un segreto di Christian Bale, tra gli attori più talentuosi e apprezzati di Hollywood nonché uno dei più riservati. L'ex assistente Harrison Cheung ha spifferato alcuni retroscena della vita di Batman in un libro dal titolo 'Christian Bale. The inside story of the darkest Batman'. Tra le pagine Cheung ha spifferato che è stato costretto da Bale a fare le cose più disparate, tra cui annusare le sue ascelle tutte le volte che la star doveva calcare un red carpet. Un gesto che andava fatto rigorosamente pochi minuti prima della passerella. L'uomo ha aggiunto che il suo ex datore di lavoro è una persona molto precisa, che cerca di raggiungere la perfezione in ogni cosa che fa.