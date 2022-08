Enrico Brignano e Paolo Bonolis hanno litigato

Enrico Brignano e Paolo Bonolis non sono più amici. A farlo sapere una fonte anonima al settimanale Di Più Tv: il conduttore Mediaset e la moglie Sonia Bruganelli non sono stati invitati al recente matrimonio del comico romano con Flora Canto. "Si è parlato molto di questa assenza - ha spifferato un ospite all'evento- Sonia e Flora un tempo erano molto amiche, anche per via del rapporto dei loro compagni: poi è successo qualcosa. Non è molto chiaro il motivo del disaccordo. Fatto sta che ora non si rivolgono più la parola e non si parlano neppure Enrico e Paolo". La rottura è stata confermata sui social network dalla Bruganelli, che si è limitata a dire: "Flora e io non siamo più amiche, sono cose che capitano".