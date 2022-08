Damiano dei Maneskin canta in neomelodico napoletano: il video diventa virale

Damiano David sta facendo nuovamente parlare di sé per un video che è diventato virale sui social, dove si vede il celebre frontman dei Maneskin intonare una popolare canzone neomelodica napoletana " Tu tu tu ta ta ta " del cantante Kekko Dany. Il brano è stato pubblicato lo scorso aprile e nel gir di pochi mesi è già diventato molto famoso su Youtube , dove è stato visto più di 8 milioni di volte. Un successo, questo, dovuto anche alle numerose persone che hanno riproposto il brano anche su TikTok .

Il video di Damiano dei Maneskin

Il filmato, pubblicato il 10 agosto scorso e della durata di una decina di secondi, è un estratto di 'Maneskin on the road', la serie prodotta da Youtube seguendo la popolare band italiana ripresa nei backstage dei suoi tour europei. Le immagini mostrano un Damiano intento a cantare "Stu core mio fa sempre tu tu tu ta ta ta, dimmell' comme aggia fà". Quello pubblicato da Kekko Dany è soltanto la terza versione della canzone. In precedenza la versione originale era stata firmata da Lino Tozzi successivamente cantata da Massimo e Gianni Celeste.