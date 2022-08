Sophie Codegoni e Basciano: incidente in moto d'acqua!

Estate piuttosto movimentata per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip continuano a fare i conti con disavventure e imprevisti. Dopo il furto e i problemi di salute in Spagna la coppia è stata coinvolta in un incidente in moto d'acqua. Tutta colpa della nuova Bonas di Avanti un altro che, accidentalmente, ha fatto cadere il suo fidanzato. La diretta interessata ha chiesto scusa su Tik Tok, specificando che non c'è stata alcuna grave conseguenza per la sua dolce metà se non qualche acciacco.