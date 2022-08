Raffaella Fico torna nella casa del GF Vip 7? L'appello a Signorini

C'è grande fermento per conoscere i nomi dei nuovi vipponi che varcheranno a settembre la porta drossa della Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip 7. Mentre Alfonso Signorini nella giornata di venerdì 19 agosto è tornato sui social per lasciare un nuovo indizio riguardante una concorrente della nuova edizione del programma di Canale 5, c'è chi, tra gli ex gieffini, si ripropone per partecipare ancora una volta al reality: Raffaella Fico.