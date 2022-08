Coldplay, è ufficiale: concerto il 21 giugno al Maradona di Napoli

I Coldplay hanno annunciato altri spettacoli negli stadi europei per il loro Music Of The Spheres World Tour nell'estate del 2023. Le date includono le prime visite del tour in Portogallo, Spagna, Italia , Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi, oltre agli spettacoli nel Regno Unito a Manchester e Cardiff. A sei anni dagli ultimi concerti in Italia del 3 e 4 luglio 2017 a Milano allo Stadio San Siro, la band inglese farà ritorno nel Bel Paese nell'estate 2023.

Sono tre le date fissate per il tour italiano della band inglese capitanata da Chris Martin . Il 21 giugno saranno a Napoli , allo stadio Diego Armando Maradona . Poi il 25 e 26 giugno si esibiranno a Milano, Stadio San Siro. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 24 agosto 2022. La vendita generale dei biglietti è invece aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 online e nei punti vendita autorizzati.

Il tour sostenibile

Gli spettacoli dei Coldplay sono stati acclamati anche per la loro svolta ecosostenibile: il tour è alimentato al 100% da energia rinnovabile in quasi tutte le località. Inoltre si trovano power bike e piste da ballo cinetiche che consentono ai fan di aiutare ad alimentare lo spettacolo. Ed ancora pannelli solari e turbine eoliche in ogni sede, l'impegno a ridurre del 50% le emissioni dei tour, gli incentivi per incoraggiare i fan a viaggiare con il trasporto verde. Ma anche un albero piantato per ogni biglietto venduto.

Le parole del sindaco di Napoli

"L'arrivo a Napoli dei Coldplay, una delle band più seguite e apprezzate al mondo, rappresenta una notizia straordinaria per diversi motivi. Testimonia innanzitutto il ritrovato appeal internazionale della nostra città per ospitare grandi eventi", ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Ed ancora: "Il processo di crescita di una capitale europea passa anche per una programmazione culturale e turistica di spessore e annunciata col dovuto anticipo che consenta di organizzare al meglio i servizi da garantire, la rete di accoglienza da infittire e la conseguente promozione da sviluppare .Premia poi il nostro progetto di lungo termine 'Napoli città della musica' messo in campo già da Giugno al fine di rendere protagonista e sostenere la musica - e tutto il mondo che le ruota intorno - per farla diventare sempre più fattore di industria culturale e volano di sviluppo economico e culturale del territorio".