Ballando con le Stelle 2022: svelato il cast della nuova edizione

Il Fatto Quotidiano ha svelato in anteprima il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai Uno sabato 8 ottobre. Tra i nuovi concorrenti di Milly Carlucci ci saranno: la cantante Iva Zanicchi, i giornalisti Luisella Costamagna e Giampiero Mughini, la conduttrice Marta Flavi e il nuotatore Alex Di Giorgio. Scenderanno in pista pure gli attori Gabriel Garko, Rosanna Banfi ed Enrico Montesano, l'artista napoletano Nino D'Angelo e la speaker radiofonica Ema Stokholma. Ci saranno inoltre la showgirl Paola Barale, il modello Alessandro Egger e lo chef Lorenzo Biagiarelli (fidanzato della giurata del programma Selvaggia Lucarelli).