Fedez fa impazzire Tirana: parolacce in albanese sul palco

TIRANA (Albania) - Al Sunny Hill Festival, una delle più importanti manifestazioni musicali (dal 26 al 28 agosto a Tirana) fondata e diretta da Dua Lipa e dal padre Dukagjin, Fedez ha lasciato il segno ma non per una canzone. Il cantante italiano si dilettato con la lingua albanese ma non nel modo congruo dicendo un parolaccia. Il rapper si è rivolto in italiano al pubblico dicendo: "Ne volevo dire una ma è brutta, mi hanno detto di non dirla. Posso dirla? È l’unica parola che so in albanese (con il pubblico euforico, ndr). Oggi l’ho detta anche davanti al sindaco”. Il tutto con la sua assistente che ha cercato di fermarlo.