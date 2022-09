Elena Morali arrestata in Thailandia: la denuncia di Luigi Favoloso

Brutta disavventura per Elena Morali ed il compagno Luigi Favoloso durante un recente viaggio in Thailandia. La coppia ha scelto come destinazione Phuket per passare gli ultimi giorni di agosto, ma a rovinare i loro piani c'è stato un fuoriprogramma inaspettato. L'influencer ha infatti rischiato di andare in prigione per il possesso di una sigaretta elettronica. Nonostante il grande spavento la coppia ha deciso di rimanere nel Paese e proseguire la vacanza. Solo al loro rientro in Italia hanno deciso di rivelare quanto accaduto sui social. La Morali e Favoloso non erano a conoscenza della legge locale che vieta l'uso delle sigarette elettroniche.