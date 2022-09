Can Yaman sbotta dopo Venezia: "Francesca Chillemi? Sono stufo"

Can Yaman su tutte le furie dopo il red carpet al Festival di Venezia con Francesca Chillemi. I due attori sono arrivati in Laguna per promuovere Viola come il mare, la nuova fiction Mediaset che li vede protagonisti. Il turco e l'ex Miss Italia sono stati accolti sul tappeto rosso a suon di “baciatevi”, urlato dai fotografi ma anche dal pubblico. Una situazione piuttosto imbarazzante visto che non c'è alcun legame amoroso e la Chillemi è pure fidanzata da tempo con l'imprenditore Stefano Rosso, dal quale ha avuto la figlia Rania.