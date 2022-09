Tim Music Awards, scoppia il diluvio: pubblico in fuga, cantanti in difficoltà

Brutto imprevisto ai Tim Music Awards 2022. Un diluvio improvviso ha rovinato la serata in diretta su Rai Uno venerdì 9 settembre. I conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno fatto il possibile per arrivare alla fine della trasmissione che si è svolta dall'Arena di Verona. Il temporale e la grandine hanno costretto a terminare con qualche minuto d'anticipo e hanno messo a dura prova sia il pubblico che riempiva per intero l'Arena sia i cantanti. Quando ha iniziato a piovere sul palco era presente Dargen D'Amico, che ha sdramatizzato la situazione sulle note di "Fottitene e balla". Alcuni hanno dato retta al cantante, altri invece hanno cominciato ad abbandonare le postazioni. Molti, invece, si sono gettati sotto al palco facendo saltare tutto l'ordine dei posti.