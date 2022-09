La malattia di Matt Smith, l'attore di The Crown e House of the Dragon, e il suo passato al Leicester

Matt Smith è l'attore del momento grazie al suo ruolo di Daemon Targaryen in House of the Dragon, prequel della serie cult Game of Thrones. L'interprete inglese era già noto ai più per aver vestito i panni del Principe Filippo in The Crown ma anche per il suo impegno in Doctor Who e Morbius. Non tutti sanno che Smith, classe 1982, ha dovuto fare i conti in passato con una malattia che cambiato per sempre il suo destino. La star era una promessa del calcio e solo in un secondo momento ha ripiegato sulla recitazione.