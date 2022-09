Loredana Berté sta male, stop al concerto: "Dal 2020 è stato tutto un percorso ad ostacoli"

Loredana ha annunciato sui social che una causa di alcuni problemi di salute è stata costretta ad annullare l'ultima tappa del tour estivo , che si sarebbe dovuto tenere il 16 settembre a Lanciano. La cantante ha affidato il suo annuncio ad una storia, dove si legge: " Cari tutti, mi trovo in hotel vicino a Lanciano da due giorni e volevo entrare in bellezza il mio Manifesto Summer Tour. Purtroppo la ripresa dei live è stata emozionante e bellissima, ma non priva di salite ”.

Le parole di Loredana

" Dal 2020 è stato tutto come un percorso a ostacoli ", ha aggiuntò, quindi ha proseguito con: " Ieri, subito dopo cena, ho iniziato a stare male, forse per qualcosa che ho mangiato. Febbre e vomito ma niente Covid (ho fatto tre tamponi: tutti negativi). Il medico che mi ha visitata oggi in hotel parla di possibile virus gastrointestinale. Sono davvero sossata. Purtroppo niente concerto stasera: devo stare a riposo ". Poi il ringraziamento e l'abbraccio ai suoi numerosi fan: " Ringrazio tutti i tantissimi fan che sono venuti ai miei concerti e anche chi stasera, purtroppo, non potrà vedermi. Ora devo pensare a come riuscire a rientrare a Milano... Con amore , Lola ".