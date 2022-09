Grande Fratello Vip 7: data inizio e i nomi dei papabili vipponi

Da lunedì 19 e giovedì 22 settembre prenderà il via la settima edizione del Grande Fratello Vip: l'appuntamento è come sempre in prima serata su Canale 5. In attesa che si accendano nuovamente le luci della Casa di Cinecittà, c'è grande attesa per conoscere i nomi dei vipponi che varcheranno la porta rossa. Quest'anno Alfonso Signorini ha scelto di presentare i concorrenti nel corso della puntata.

I protagonisti di questa edizione sono 12 donne e 11 uomini. I 23 concorrenti sono pronti a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza unica e irripetibile: un viaggio dentro se stessi in compagnia di un gruppo di persone eterogeneo. Sono davvero tanti i nomi che si sono fatti nel corso degli ultimi mesi come possibili nuovi concorrenti del reality targato Mediaset e prodotto da Endemol Shine Italy. Tra questi anche il porno-attore Max Felicitas, l'hair stylist (ex di Ballando con le Stelle) Federico Fashion Style, il tronista Luca Salatino. Nomi a cui si aggiungono quelli di Guendalina Canessa e l'icona Lgbt Elenoire Ferruzzi. Si è parlato anche di Umberto Smaila con il figlio Roy Smaila, l'ex di Belen Antonino Spinalbese, la cantante Chadia Rodríguez, la conduttrice Patrizia Rossetti, l'attore Sergio Assisi, l'ex di Michelle Hunzicker Giovanni Angiolini, l'ex gieffino Daniele Del Moro, l'ex pallanuotista Amaurys Pérez.

All'elenco precedente si aggiungono: lo speaker Edorado Donnamaria , l'ex schermitrice Antonella Fiordelisi , il "pierino" Alvaro Vitali, l'ex gieffina Carolina Marconi , la figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina (che però avrebbe rifiutato), la shogirl Aida Nizar, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini , la madre di Giulia Salemi Fariba Tehrani, la giornalista Sara Manfuso, Alberto De Pisis, ex fidanzato di Taylor Mega, l'attrice Gegia . Ed ancora il nuovo fidanzato di Elodie, Andrea Iannone (ex di Ballando con le Stelle), Cristina Quaranta , la conduttrice Rita Dalla Chiesa, il giornalista Antonio Romita. Ma non è tutto, perché sono comparsi negli ultimi mesi anche i nomi di Mercedez Henger, l'influencer Nikita Pelizon e la collega Sofia Giaele De Donà, Pamela Petrarolo, George Ciupilan, Diego Armando Maradona Jr , l'influencer Asia Gianese, Nicolò Pirlo, la cantante Fiordaliso e la collega Gigliola Cinquetti. Ma anche: Tommaso Stanzani, Edoardo Tavassi, l'ex tronista Matteo Ranieri, Gemma Galgani , lo chef Simone Rugiati, l'ex di Blanco Giulia Lisioli, l'attrice Manuela Arcuri, l'attore Marco Bellavia, l'influencer napoletana Rita De Crescenzo e la nuova compagna di Francesco Totti: Noemi Bocchi.

I concorrenti ufficializzati

Sono solo tre al momento i concorrenti che sono stati resi noti ufficialmente: Giovanni Ciacci, la cantante Wilma Goich e Pamela Prati. Per quest'ultima un ritorno importante in tv. Alfonso Signorini quest'anno sarà affiancato da Sonia Bruganelli e da Orietta Berti, come opinioniste. La Casa del Gf Vip 7 sarà completamente rinnovata. In più ci sarà un'area social dalla quale Giulia Salemi, in tempo reale, leggerà tutti i commenti del mondo web. Chi avrà la fortuna di aaggiudicarsi la vittoria, porterà a casa un montepremi di 100mila euro, metà dei quali andranno in beneficenza.

Gf Vip: dove vederlo in tv, social e altro

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno tenersi sempre informati nel corso della diretta con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16.45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra e La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte). Altro canale per tenersi sempre informati su ciò che accade nella Casa è quello di Mediaset Infinity (sito, app, smart tv), ma anche il sito ufficiale e i profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram) forniranno costantemente indicazioni sui principali avvenimenti. Inoltre torna Gf Vip Party, lo show live streaming, condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, che racconta tutti i segreti di “Grande Fratello Vip” e ospita, in diretta da Cinecittà, la rubrica di Giulia Salemi “Spettegolemi”.