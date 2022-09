X Factor, scoppia la polemica: concorrente accusato di aver rubato una canzone

ROMA - Dopo pochi giorni dall'inizio della nuova edizione, si scatena subito una polemica a X Factor. Il noto talent show, che quest'anno sarà condotto da Francesca Michielin, ha visto anche il ritorno al tavolo dei giudici da parte di Fedez. Il noto cantante milanese sarà affiancato da personalità di spicco come Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. Dopo la messa in onda della prima puntata però si è verificato un episodio che sta già facendo discutere l'intero mondo del web. Infatti, il cantante Dígame ha accusato un concorrente che si è presentato alle audizioni di avergli rubato una canzone: l’artista, inoltre, per provare a rendere più chiara la sua accusa ha anche messo a confronto i due singoli proprio per far notare come la melodia sia simile, se non addirittura identica.