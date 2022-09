Guendalina Tavassi shock in tribunale contro l'ex marito: "Mi prendeva a bastonate"

Guendalina Tavassi è tornata a far notizia per le dichiarazioni rese nel corso del processo contro l'ex marito Umberto D'Aponte. L'ex naufraga ha svelato in aula gli anni da incubo vissuti durante il matrimonio: "Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa", poi ha aggiunto: "Una volta mi ha persino rotto il naso". Una vita da inferno quella che avrebbe vissuto dall'influencer tra il 2015 e il 2021, anno in cui ha deciso di separarsi. Dall'unione con D'Aponte sono nati due splendidi bambini, Chloe e Salvatore.