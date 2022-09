Ex di Briatore al GF Vip: "Elisabetta Gregoraci? Può solo pulirmi le scarpe"

Al Grande Fratello Vip è entrata Sofia Giaele De Donà, ex modella e blogger, oggi stilista e imprenditrice. La giovane ha subito attirato l'attenzione per un'affermazione piuttosto dura nei confronti di Elisabetta Gregoraci. La De Donà ha avuto in passato un flirt con Flavio Briatore. "Sono stata al centro di qualche gossip, come con Briatore. Mi hanno anche paragonato ad Elisabetta Gregoraci. Ma per favore dai, può solo pulirmi le scarpe. Le scarpe sono come le mutande, vanno cambiate tutti i giorni", ha affermato nel suo video di presentazione.

Giaele De Donà al Grande Fratello Vip Nella Casa più spiata d'Italia Giaele De Donà ha poi ammesso: “Ho mandato una frecciatina alla Gregoraci. No, non ho detto che ‘me spiccia casa’ ma tipo che la metto sotto i tacchi. Era un iperbole, ho un po’ enfatizzato. Era una provocazione. Quella ad Elisabetta l'ho fatta così, per provocare. Sono fatta così". Provocazione alla quale, per il momento, la soubrette calabrese non ha ancora risposto.