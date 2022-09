Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo parlano delle nozze: "È stato molto emozionante"

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati ospiti dell'ultima puntata di Verissimo, in onda il 25 settembre su Canale 5, dove hanno raccontato per la prima volta in televisione delle loro nozze, celebrate a Venezia il 27 agosto. "È stato molto emozionante. Nella nostra vita siamo abituati a vivere situazioni di forte stress, ma questo è stato totalmente nuovo, qualcosa a cui non sare preparato", ha raccontato la Divina, non celando la sua commozione. Poi ha aggiunto: "Abbiamo voluto una cerimonia semplice, con le persone a cui vogliamo bene. All'ingresso e all'uscita dalla chiesa sono stata accompagnata da cori da stadio durante tutto il percorso".