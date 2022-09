Emigratis con Pio e Amedeo torna in tv: quanti calciatori alla prima puntata!

Pio e Amedeo tornano in tv con il fortunato programma Emigratis. La nuova edizione, composta in tutto da quattro puntate, partirà su Canale 5 in prima serata mercoledì 28 settembre. Un filo conduttore che legherà tutte le serate creando un’unica storia, i due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico e tanti ospiti/vittime che prenderanno parte allo show sono gli ingredienti principali di questa nuova stagione che si preannuncia imperdibile e ricca di colpi di scena.