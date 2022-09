"Mi manca essere chiamata mamma": le lacrime di Wilma Goich al Gf Vip

Le parole di Wilma Goich

Parlando al Grande Fratello Vip di una recente intervista che ha rilasciato la Goich ha rivelato: "Attendevo la domanda 'Cos'è che ti manca adesso?'. A me non manca solamente mia figlia, che è molto importante perché è la vita, ma a me manca per esempio essere chiamata mamma". L'artista si è poi abbandonata ad un pianto tra le braccia di Marco Bellavia. La figlia della gieffina, Susanna Vianello, è scomparsa a 49 anni nel 2020 a causa di un tumore al polmone.