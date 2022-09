Giulia Salemi ed il messaggio di sostegno per le donne in Iran

Giulia Salemi è tornata a far parlare di sé per un messaggio condiviso nelle scorse ore su Twitter in sostegno delle donne in Iran. Nel Paese di origine dell'ex gieffina, da giorni ormai è montata la rabbia dopo la morte di Mahsa Amini, deceduta in seguito all'arresto della polizia poiché non indossava correttamente il velo. Dopo il fermo ed il trasferimento in caserma, la donna è stata trasferita in coma in ospedale, dove è spirata tre giorni dopo il ricovero. Da quel momento in Iran sono tante le proteste, ma altrettante anche le azioni di sostegno e solidarietà da parte di esponenti del mondo dello showbiz internazionale che si sono mostrati in video e scatti intenti a tagliarsi i capelli.