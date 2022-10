Scooby-Do, Velma fa coming out: è lesbica

Velma, la cervellona di Scooby-Doo, è ufficialmente lesbica. In una clip del nuovo film basato sulla serie televisiva animata, 'Scooby-Doo! Dove sei tu?', prodotta nel 1969 dalla Hanna-Barbera, 'Trick or Treat Scooby-Doo!', dal 16 ottobre sulla piattaforma in streaming Hbo Max, la ragazza con vistosi occhiali e vestita sempre con una gonna rossa e un maglione arancione, rimane incantata dalla costume designer Coco Diablo. I suoi occhiali, infatti, si annebbiano e poi arrossisce. In realtà era già cosa nota che Velma fosse gay.