Belen e la palpata al sedere della Ferilli durante "Tu sì que vales": il balletto diventa hot

Il ballo di Belen Rodriguez con Sabrina Ferilli durante "Tu sì que vales" ha scaldato la puntata di sabato, alzando la temperatura. Social e web non se la sono persa, forse nemmeno i tanti telespettatori davanti alla tv: non è sfuggita la palpata dell'argentina alla tifosa romanista. Durante il ballo Belen ha fatto scivolare la mano destra sul lato B della Ferilli scatenando risate in studio e commenti sulla Rete. Una danza all'apparenza innocente tra due icone della bellezza e della seduzione che però, in un attimo, si è trasformata in una performance da bollino rosso.