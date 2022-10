Pio e Amedeo svelano come hanno speso i soldi scroccati ad Emigratis

Non solo comicità ma anche impegno sociale. Tutti i bonifici scroccati da Pio e Amedeo ad Emigratis sono stati destinati ad AMREF per la costruzione di pozzi di acqua potabile nei villaggi intorno a Malindi, in Kenya. Nel corso delle quattro puntate del programma di Canale 5 a tutti i personaggi Vip sono stati chiesti dei bonifici. Soldi che non sono finiti nelle tasche del duo comico bensì a favore di Amref, di cui Grieco e D'Antini sono diventati testimonial per questa importante iniziativa.