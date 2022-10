Bianca Atzei incinta, svelato il sesso del bebè in tv. E sul matrimonio...

Bianca Atzei e il fidanzato Stefano Corti hanno annunciato a Verissimo il sesso del bebè che aspettano: la coppia avrà un maschietto che nascerà nei primi mesi del 2023. A Silvia Toffanin hanno spiegato di non aver ancora scelto un nome per il nascituro. Per la iena si tratta del secondo figlio: da una precedente relazione ha avuto il primogenito Gabriele, che vive a Marsiglia e ha instaurato un buon legame pure con la cantante.