Franco Gatti, come è morto? La moglie svela le reali cause a Domenica In

A Domenica In Mara Venier ha intervistato Stefania Picasso, la vedova di Franco Gatti. Il cantante dei Ricchi e Poveri è scomparso di recente all'età di 80 anni. La donna ha svelato le reali cause del decesso e fatto chiarezza sulla morte del figlio Alessio, avvenuta qualche anno fa. "Mio marito Franco aveva delle patologie croniche, ha lasciato il gruppo dei Ricchi e Poveri perchè non ce la faceva più per la sua salute. Due anni fa ha avuto il Covid e da allora non si è mai più ripreso", ha detto l'ospite di zia Mara.