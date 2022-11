Barbra Streisand, tributo a Roma al Teatro Ghione

Una maratona del cuore dedicata a Barbra Streisand quella che l'artista Donatella Pandimiglio si prepara a portare in scena al Teatro Ghione, dopo il grande successo riscosso questa estate ai Giardini della Filarmonica di Roma con un'anteprima del meraviglioso concerto tributo "Timeless Barbra", concepito in occasione dei suoi 80 anni. La Pandimiglio, ritenuta la più bella voce del teatro italiano, il 5 novembre lo presenterà come evento unico aprendo la stagione del Teatro di via delle Fornaci, nel cuore della Capitale, che passa attraverso l'amore per la musica e la voglia di rendere omaggio ad una star internazionale amatissima come Barbra Streisand. Un omaggio sentito, sincero, appassionato alla star americana che ha conquistato platee mondiali. La serata evento del 5 novembre, oltre a richiamare l’attenzione del pubblico da tutta l’Italia come già avvenuto nella versione estiva, sarà un evento eccezionale arricchito dalla presenza di una guest star come Franco Simone, celebre cantautore stimato in tutto il pianeta, che ha donato alla Pandimiglio un brano dal titolo E BARBRA CANTAVA, ispirato proprio dalla sua vocalità e in omaggio alla Streisand, icona incontrastata e senza età: Franco Simone ha definito Donatella Pandimiglio “La Signora che da del tu all’Arte”. I due artisti regaleranno al pubblico un’anteprima a sorpresa.