Alessia Tedeschi mostra le cicatrici con un messaggio commovente

L'emozionante post

Cicatrici ora mostrate senza veli su Instagram e in un certo senso 'rivendicate' in un commovente post: “Ho molte cicatrici - scrive Tedeschi -, ma porto con me anche il ricordo di momenti che non sarebbero mai accaduti se io non avessi osato spingermi al di la dei miei limiti. Si dice che le anime piu forti siano quelle temprate dalla sofferenza ed i caratteri piu solidi cosparsi di cicatrici. Ed io non ne toglierei neppure una, non sono un difetto da rinnegare, ma un’opera d’arte, ed è costata pure cara".