Lol 3 - Chi ride è fuori: i nomi del cast, quando inizia e dove si vedrà in tv

Dopo lo strepitoso successo delle prime due edizioni (con alcuni dei protagonisti, dal Mago Forest a Lillo, che saranno coinvolti in uno speciale natalizio ) ci sarà da aspettare il 2023 per poter vedere 'Lol: Chi ride è fuori 3' . Nel frattempo però sono stati annunciati i nomi che andranno a comporre il cast di questo attesissimo appuntamento.

Questi i comici della terza edizione: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Come 'Game master' è stato confermato Fedez, che sarà affiancato da un ex concorrente come Frank Matano.

Quando inizia e dove si vedrà

La terza stagione del comedy show in sei episodi ‘LOL: Chi ride è fuori’ sarà disponibile su Prime Video nel 2023. La formula del 'comedy show' resta la stessa: i concorrenti dovranno cercare di non ridere per sei ore di fila provando nel frattempo a far ridere gli altri. Ogni risata comporta un'ammonizione e alla seconda si viene eliminati. L'ultimo 'superstite' (nella seconda edizione ha trionfato Maccio Capatonda) vincerà un premio di 100mila euro da devolvere a un ente benefico a sua scelta.

Lo speciale natalizio

In attesa della nuova stagione, Prime Video delizierà il pubblico con ‘LOL Xmas Special: Chi ride è fuori’, lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori’. Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, ‘LOL Xmas Special: Chi ride è fuori’ sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo dal 19 dicembre. L'ambientazione sarà dunque natalizia ma la gara durerà solo quattro ore vedrà protagonisti in un'unica puntata sei comici (e una co-host) delle prime due edizioni. Fedez accoglierà i concorrenti?Mara Maionchi,?Frank Matano,?Maria Di Biase,?Michela Giraud,?Mago Forest?e Lillo Petrolo.