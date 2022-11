Ballando con le Stelle, Montesano con maglia fascista: è polemica, l'attore si difende

Selvaggia Lucarelli contro Enrico Montesano

"Perché non hai denunciato in diretta?", ha chiesto un utente. "Perché non me ne ero accorta, altrimenti glielo avrei detto", ha risposto Selvaggia Lucarelli. Sulla questione è intervenuta anche Fiorella Mannoia, che ha così commentato. "Ma sì, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di Carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guardà". Molti telespettatori hanno chiesto l'immediata squalifica di Enrico Montesano, che però si è difeso su Facebook...

La replica di Enrico Montesano

Enrico Montesano ha condiviso sul suo account una foto con la tessera del PSI e scritto: "Buona domenica amici. Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole ad altri". L'artista si è occupato anche di politica nella sua lunga carriera: alle elezioni del 1993 è stato eletto consigliere comunale di Roma e successivamente è stato deputato al Parlamento europeo.