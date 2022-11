Belen ad Amici: "Wax mi piaci". La proposta che farà arrabbiare Stefano

Belen Rodriguez è stata ospite di Amici 22 dove ha fatto una sorpresa al cantante Wax, da sempre pazzo della soubrette argentina. "Sono tutta tua. Devi sapere che ho visto tutte le tue esibizioni fino alle 2 del mattino. Hai un bel caratterino ma una domanda mi sorge spontanea: "Perché me?", ha domandato la showgirl, che si è presentata con gonna corta e mocassini neri. Poi si è complimentata con il ragazzo: "Voglio farti i miei complimenti, perché mi sono riconosciuta in te. Nella testardaggine, nel fatto che te ne fo*ti, ma per davvero, non per finta. Non sei costruito, tu sei arrogantello per davvero. Mi piace questo modo di fare, per fare successo tante persone copiano gli altri e tu hai la stoffa".