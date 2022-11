Belen ci ricasca! Abito troppo stretto, seno in bella mostra a Le Iene

Belen Rodriguez tradita di nuovo dall'outfit troppo stretto e scollato. Durante la puntata de Le Iene in onda su Italia Uno martedì 22 novembre il vestito della soubrette argentina ha ceduto e si è intravisto un capezzolo. Un imprevisto di cui la diretta interessata, intenta a fare un balletto sensuale con Teo Mammucari, non si è accorta, tanto da andare avanti senza problemi. Subito dopo è stata lanciata la pubblicità. Non è la prima volta che accade: qualche puntata fa è scoppiato un bottone e l'abito si è aperto all'improvviso lasciando intravedere più del dovuto.