Orietta Berti contro i vegani: "Vi dico perché serve la carne"

'Una Ricetta con Orietta'. Si chiamerà così la miniserie pensata per i social e più in generale per il web dall'assessorato regionale all’Agricoltura dell'Emilia-Romagna, che vedrà Orietta Berti protagonista con i due 'foodblogger' Federica Gif ed Emanuele Ferrari.

Vegani 'avvisati'

"La nostra è la regione in cui si mangia meglio in Italia" dice intanto in un'intervista al 'Corriere della Sera' la 79enne cantante di Cavriago, 'madrina' di 44 prodotti dop e igp dell'Emilia Romagna che verranno poi scelti e cucinati di volta dai due giovani cuochi in base alle città in cui saranno ambientate le varie puntate. E nel frattempo Orietta Berti 'avvisa' i vegani: "Io mangio meno carne adesso anche nel rispetto degli animali - spiega ancora parlando con il 'Corriere della Sera' -. Diciamo che mangio l’essenziale. Perché, appunto, non si può mangiare solo frutta e verdura ci serve anche la carne, se vogliamo guardare alla salute".