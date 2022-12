Max Pezzali torna a Roma: il 2 settembre sarà al Circo Massimo

ROMA - Max Pezzali torna nella capitale e presenta il Circo Max: un appuntamento estivo che farà tappa a Roma sabato 2 settembre 2023 al Circo Massimo, uno dei luoghi storici della Capitale nonché tra le più suggestive e celebri location di musica dal vivo all'aperto in Italia e nel mondo. Il Circo Max sarà l'unica tappa estiva open air del 2023 di Max Pezzali.

I brani storici nella scaletta

Il cantante ha annunciato uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della sua carriera: da Hanno ucciso l'uomo ragno, lo straordinario debutto che ha conquistato all'istante tutta Italia nei primi anni novanta, alle leggendarie Sei un mito e Nord sud ovest est, passando per la romanticissima Come mai e la nostalgica, commovente Gli anni: un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce.