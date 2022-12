Come è morto Paolo Calissano, parla il fratello: "Perché si è suicidato"

Il fratello di Paolo Calissano ha voluto fare chiarezza sulla morte del popolare attore, scomparso il 30 dicembre 2021. In un'intervista al Corriere della Sera ha spiegato che l'ex star di Vivere e Vento di ponente non è deceduto a causa di una overdose bensì per un uso spropositato di farmaci antidepressivi. "Il pm che ha indagato per undici mesi sulla sua morte, aveva disposto un esame tossicologico molto approfondito. La conclusione è stata che mio fratello non è morto a causa di stupefacenti, ma per un’intossicazione da farmaci antidepressivi", ha fatto sapere Roberto Calissano.

Le cause della morte di Paolo Calissano

Roberto Calissano ha rivelato che è molto probabile che l'attore abbia assunto quei farmaci, sapendo che l'avrebbero portato alla morte: "Quella sera Paolo accettò il rischio di morire, molto probabilmente. Se è morto suicida? Mai avrei pensato di dirlo, ma credo sia andata così. È molto doloroso per me ammetterlo". In quel periodo Calissano era al lavoro su tre sceneggiature ma alcuni problemi legati al passato continuavano a tormentarlo: "Aspirava al diritto all’oblio. Invece i motori di ricerca continuavano a risputare fuori quell’episodio legato al consumo di stupefacenti. Non riusciva a liberarsene. Lavorare era diventato impossibile. Perciò almeno oggi, dopo la sua morte, vorrei che fosse fatta un’operazione verità nei suoi confronti".

Il passato difficile di Paolo Calissano

Nei prima anni 2000, l'amica Ana Lucia Bandeira Bezzerra è morta per overdose nell'appartamento di Genova di Paolo Calissano. Un errore che ha spinto l'attore a frequentare per un periodo una comunità per disintosiccarsi. Dopo che si è ripreso, però, è stato difficile tornare a galla nel mondo dello spettacolo.