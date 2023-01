"A' str***a", volano insulti a Masterchef! E arriva una richiesta su Scabin

Ben tre eliminati durante la quarta puntata della dodicesima edizione di Masterchef Italia. La prima a lasciare il cooking show è stata Rachele: l'esperta di moda non è riuscita a preparare una valida blanquette di pollo. La carne non era ben cotta e altri errori tecnici l'hanno costretta a lasciare il gioco. Successivamente è stato il turno di Francesco G. e Letizia. I due non sono riusciti a passare la prova dei tre piatti italiani più famosi all'estero, ovvero gnocchi al pesto genovese, spaghetti alla chitarra con le pallottine e milanesa alla napulitana.