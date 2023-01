Torna in scena "Tutto dipende da me (o quasi)"

Dopo lo straordinario successo ottenuto sul palco del teatro Sistina nel Marchese del Grillo, Marco Rea torna in scena dal 19 al 29 gennaio 2023 al Teatro 7 off (direzione artistica di Michele La Ginestra) con il suo personaggio preferito: l’idraulico...

Tutto dipende da me…(o quasi) è una commedia -tra tubi e tip tap- musicale brillante nata da un’idea e dall’esperienza diretta del protagonista, dalla penna di Gianni Quinto che ne firma anche la regia e le musiche originali M° Andrea Tosi. Uno spettacolo completamente innovativo che ripropone lo stile del musical off americano legato alla narrazione del teatro italiano in un ritmo serrato e coinvolgente, in cui parole e note danno voce ai sogni del protagonista. Le coreografie travolgenti del tip tap di Marco Rea (definito per questo il Gene Kelly romano) si uniscono alla stravaganza dei costumi e ad una scenografia ad effetto. Moderno, elegante e raffinato. Una contaminazione in grande stile, di generi e situazioni, in cui si fondono in maniera disinvolta realtà diverse del mondo immaginario e di quello vissuto.