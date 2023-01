A Masterchef si parla di Juve...e Cannavacciuolo reagisce male!

Anche a Masterchef si parla di calcio! Tutto è partito quando i giudici hanno chiesto ai concorrenti con quali piatti sono più felici. La vietnamita Hue ha rivelato di mangiare sempre il cocomero quando la sua squadra del cuore gioca male. Antonino Cannavacciuolo, che fin da subito ha preso in simpatia la ragazza asiatica, ha così chiesto: "Ah si, porta fortuna? E quale squadra?". Dopo qualche minuto di silenzio Hue ha ammesso di tifare Juve, poi ha aggiunto: "Lo so che chef Cannavacciuolo tifa Napoli ma il Napoli non vince mai".