Marianna Angerame, l’86enne protagonista di C’è posta per te: “Mi ha lasciata per una zocc…”

Marianna Angerame è stata la protagonista assoluta dell'ultima puntata di C'è posta per te. L'86enne ha cercato, a distanza di quasi sessant'anni, una sua vecchia fiamma: Francesco Carboni, sperando di ottenere quel bacio che non erano mai riusciti a darsi. La donna ha divertito il pubblico, raccontando la fine del suo matrimonio: "Mi ha lasciato per una zocc***", ha dichiarato. Una volta scoperto il tradimento del compagno, Marianna si è gettata alla ricerca del suo vecchio spasimante. Ha raccontato che quando stavano insieme, aveva rifiutato la corte dell'uomo, perchè la madre le aveva detto che. con un bacio poteva rimanere incinta.