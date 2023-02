Pamela Anderson e la notte più hot con un 80enne. Le scioccanti rivelazioni sul sesso

NEW YORK (Stati Uniti) - Il libro è uscito da pochi giorni, ma la biografia di Pamela Anderson ha iniziato subito a far discutere. La modella si è messa a nudo mettendo tutto nero su bianco, e rivelando molteplici esperienze vissute nel corso della sua brillante carriera. L'ex star di Baywatch non ha escluso le situazioni più audaci, come quella vissuta con Julian Assange, che ha quasi sposato dopo una notte di ubriachezza.