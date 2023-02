Bruce Springsteen tour 2023: tre date in Italia, dove e quando

Ha avuto inizio mercoledì primo febbraio, dall’Amelie Arena di Tampa in Florida, il tour mondiale di Bruce Springsteen and The E Street Band. Uno show che ha fatto scatenare i fan, grazie a una scaletta di 28 brani, che ha spaziato dalle super hit come “Dancing In The Dark” e "Tenth Avenue Freeze-Out”, passando per le canzoni contenute nell’ultimo album in studio, “Letter To You” e “Only The Strong Survive”. Il concerto ha segnato il ritorno dal vivo insieme di Bruce Springsteen and The E Street Band a 6 anni di distanza dalla conclusione, nel 2017, del loro 'The River Tour'. “Bruce Springsteen and The E Street band hanno suonato come se le loro vite dipendessero da quello… due ore e 45 minuti di puro rock, soul e ricordi", ha fatto sapere USA Today.