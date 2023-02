Temptation Island torna in tv: Filippo Bisciglia sarà ancora conduttore?

Temptation Island torna in tv. Dopo l'annuncio di qualche tempo fa di Pier Silvio Berlusconi, è comparso in sovrimpressione su Canale 5 l'annuncio dei casting: "Se siete una coppia stabile con un’età fra i 20 e 35 anni, non siete sposati, non avete figli e vi fidate l’uno dell’altra, non avrete problemi a partecipare a Temptation Island chiamando lo 063721721 oppure compilando il form sul sito www.wittytv.it". Un ritorno molto atteso: per anni, ogni estate, il programma prodotto da Maria De Filippi ha appassionato oltre tre milioni di telespettatori.