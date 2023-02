La rivelazione di Fiorello: "Vi spiego perché ho i baffi..."

ROMA - E’ stato uno dei mattatori della scorsa settimana, anche se il suo "dopo Sanremo" è andato in onda in orari improbabili. Rosario Fiorello ha allietato le nottate degli italiani con l’appendice festivalizia che ha riscosso notevole successo. Lo showman siciliano ha raccontato al settimanale Chi le sue sensazioni e il motivo per il quale ha deciso di farsi crescere i baffi.