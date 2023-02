Giulia Salemi contro gli attori di Mare Fuori: "Cosa hanno fatto a Sanremo"

Inaspettato attacco di Giulia Salemi agli attori di Mare Fuori , la fortunata serie tv di Rai Uno. Ai microfoni di 'Good Times', il programma che conduce su R101, l'influencer italo-persiana ha rivelato: "Mentre ero a Sanremo ho incontrato tutto il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane. Ma se la tirano in un modo… Io non sopporto la gente che se la tira, perché te la puoi tirare con quarant’anni di carriera, non con una serie alle spalle". Poi ha subito corretto il tiro: "Tranne le donne, loro sono carine...". La Salemi era nella città dei fiori in qualità di speaker radiofonica mentre il cast della fiction è stato invitato da Amadeus per presentare la terza stagione sul palco dell'Ariston.

Giulia Salemi anche contro Blanco

Nel corso del suo intervento Giulia Salemi si è scagliata pure contro Blanco, reo di aver distrutto tutte le rose di Sanremo 2023. "Blanco è ufficialmente indagato per danneggiamento dalla procura di Imperia. Adesso non so come andrà a finire, però è giusto punire. Perché nella nuova generazione, non c’è il senso del dovere. - ha affermato l'ex concorrente del Gf Vip - Uno fa una canzone, tutti lo amano, e allora si sente legittimato a fare ciò che vuole e questa cosa qua, questa arroganza che hanno i ragazzi, specialmente un po’ più piccola, la famosa gen Z, che appena sono un attimo famosi si sentono Dio sceso in terra. È giusto riportarli coi piedi per terra, perché devono rispettare le regole. Perché una società di successo è fatta di regole“.