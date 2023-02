L'attore di Mare Fuori zittisce Giulia Salemi: spunta una foto insieme

Stanno facendo chiacchierare parecchio le ultime dichiarazioni di Giulia Salemi. L'influencer ha affermato in radio che tutti gli attori di Mare Fuori si danno tante arie dopo il grande successo ottenuto con la serie tv. Davanti a tali accuse non è rimasto in silenzio Giacomo Giorgio , che presta il volto a Ciro Ricci . "Cosa non si fa per un po' di hype", ha scritto su Instagram, ricevendo il sostegno e l'appoggio di numerosi fan.

La foto di Giulia Salemi e Giacomo Giorgio di Mare Fuori

Non solo: in rete è tornata a galla una vecchia foto in cui si vede Giulia Salemi dare un bacio a Giacomo Giorgio di Mare Fuori. Stando ad alcune testimonianze i due hanno frequentato la stessa scuola di recitazione qualche tempo fa e hanno dunque instaurato un rapporto d'amicizia che, a quanto pare, oggi non esiste più.

Cosa ha detto Giulia Salemi contro gli attori di Mare Fuori

“Ma anche meno, cioè! Pensano di salvare vite umane. Se la tirano in un modo! Con tutto il bene. Non sopporto la gente che se la tira. Puoi farlo con 30 anni di carriera, non con una serie alle spalle”, ha dichiarato in radio Giulia Salemi a proposito degli attori di Mare Fuori.