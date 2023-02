Renato Zero la pesante battuta su Rosa Chemical che divide i social

ROMA - "Va bene il look, ma ci vuole anche lo spessore artistico, perché senza di quello si campa una stagione e basta". Rosa Chemical non viene nominato direttamente, ma sembra rivolta a lui questa battuta pronunciata da Renato Zero durante la puntata di 'Che tempo che fa' andata in onda oggi (domenica 19 febbraio).

Le parole di Renato Zero Del più giovane collega, finito nella bufera per il bacio con Fedez sul palco di Sanremo, il cantautore romano aveva già parlato durante il lancio del proprio tour spiegando che "non è colpa di Rosa Chemical o di altri ragazzi, che sono sempre da assolvere, ma di chi pensa che fare il cantante sia un mestiere improvvisato e che non ci sia una responsabilità nell'andare in scena davanti al pubblico, teatrale o televisivo". Un concetto ribadito durante la trasmissione condotta da Fabio Fazio: "Vorrei soffermarmi un attimo sul fatto della trasgressione e di questi ragazzi che hanno frequentato l'ultimo Sanremo - ha detto Renato Zero -. Sono molto felice che ci si manifesti per quello che siamo e sono molto felice che si combatta per le ragioni della propria personalità e del proprio carattere. Vorrei solo che quelli che operano nella musica e nello spettacolo preparassero questi ragazzi, che fossero un po' più vicini a loro nella formazione musicale".